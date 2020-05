Verwaarloosde kittens in beslag genomen

Alle negen kittens zijn na overleg met de LID en RVO in bewaring genomen en behandeld door een dierenarts. Ze zijn hierna ondergebracht op een ander adres en maken het inmiddels goed. Op hetzelfde adres bleken nog zes katten te zijn. Zij waren in redelijke conditie, maar omdat de woning was vervuild, werd voor deze katten een controlebezoek ingepland. Bij dit bezoek bleek het nu in orde te zijn. Maar dit adres blijft de aandacht houden en hercontroles zullen dan ook gaan plaatsvinden.

De dierenpolitie heeft tegen de eigenaresse proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg.

Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren?

Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt via telefoonnummer: 1-4-4.

2020075215