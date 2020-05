Vrouw aangehouden na steekincident

Amsterdam - De politie heeft vannacht in een woning aan de Nieuwe Oostenburgerstraat een 44-jarige vrouw in verband met een steekincident aangehouden. Het slachtoffer, een 56-jarige man, is naar een ziekenhuis overgebracht en aldaar geopereerd. In de woning heeft, rond vier uur, een incident plaatsgevonden en daarbij is de man kennelijk gestoken. De aanleiding is nog niet duidelijk, mogelijk dat het drinken van alcohol hier een rol heeft gespeeld. Het slachtoffer moet nog aangifte doen en de verdachte wordt nog gehoord.