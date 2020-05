Auto ramt meerdere woningen, man aangehouden

Rond 13.30 uur ontving de politie een melding dat een automobilist de macht over het stuur had verloren en op de Vijverstraat met zijn auto tegen meerdere woningen was aangereden. Na het ongeval sloeg de bestuurder op de vlucht, maar door een oplettende getuige konden agenten op de Aaltje Bakstraat de 21-jarige Rotterdammer al snel aanhouden. Naast het verlaten van de plaats ongeval wordt de man ook verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en rijden zonder geldig rijbewijs. De man is inmiddels heengezonden met een proces-verbaal en moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter-commissaris.