Man aangehouden in onderzoek naar schietincidenten Rotterdam

Het team grootschalige opsporing dat onderzoek doet naar de reeks incidenten kwam de verdachte op het spoor met behulp van onder andere forensisch onderzoek. De man zitten vast en wordt gehoord. Omdat hij in beperkingen zit mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.

Aangehouden verdachten

Eerder deze week vond er een explosie plaats in de Jagthuisstraat. De verdachten die kort hierna zijn aangehouden zitten nog vast. Zij zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis met veertien dagen heeft verlengd.

Het onderzoek naar de vijf schietincidenten, de explosie in de Jagthuisstraat en het plaatsen van het explosief bij de toko in de Frits Ruysstraat gaat na de drie aanhoudingen volop verder.

Veiligheid

In de omgeving van de Jagthuisstraat zijn camera’s geplaatst en ook op andere locaties heeft de politie vanwege de veiligheid zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.

Neem contact op

De politie komt graag in contact met de personen op wie deze aanslagen vermoedelijk zijn gericht. Ook als u informatie heeft over de achtergronden van deze beschietingen en explosie, heeft u iets gezien of gehoord, neem dan alstublieft contact op met de politie. Help ons dit geweld te stoppen. U kunt vertrouwelijk uw informatie delen met het Team Criminele Inlichtingen; 079 - 345 89 99. U kunt ook bellen met 0900-8844 of uw informatie achter laten op deze site. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000.