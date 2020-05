Politie zoekt getuigen van schietincident bij zwembad Barendrecht

Archieffoto politie



Het schietincident vond 22.00 uur plaats op de parkeerplaats van het zwembad. Wat er precies gebeurd is, is nog in onderzoek, maar duidelijk is wel dat er tussen een grote groep en een kleiner groepje jongeren ruzie ontstond. Daarbij werd over en weer geslagen en een van de jongeren zou meerdere malen geschoten hebben. Toen de politie er bij kwam, waren alle vogels al gevlogen.



Bel de politie

Was u getuige van de ruzie en het schieten op de parkeerplaats van het zwembad en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 en doe uw verhaal aan de recherche van district Zuid-West. Of vul onderstaand tipformulier in. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.