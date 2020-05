Vier aanhoudingen in onderzoek naar ontvoering

De 65-jarige vrouw werd 9 februari 2020 op de Eliotplaats in Rotterdam door inzittenden van een bestelbusje ontvoerd. Direct werd een groot onderzoek gestart door de politie, dat zich in eerste instantie richtte op het terugvinden van de vrouw. Intensief onderzoek door een Team Grootschalige Opsporing wees uit dat ze was meegenomen naar Wormer en daar werd vastgehouden in een woning. Op 11 februari werd er losgeld betaald en lieten de ontvoerders de vrouw vrij op de openbare weg in Zaandam.