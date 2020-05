Man aangehouden voor mishandeling

Op vrijdag 22 mei 2020 om 2.00 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat een vrouw werd belaagd door een man in de Verbeetenstraat. Politie-eenheden werden die kant op gestuurd. De vrouw zou meegenomen zijn naar een woning waar ze weer uit vluchtte. Getuigen hoorden de vrouw om hulp roepen. Enkele buurtbewoners schoten te hulp en namen de vrouw mee. De agenten stelden een onderzoek in. De verdachte kwam zich melden bij de agenten en werd aangehouden. De verdenking rees dat hij onder invloed was van drank en/of drugs. Aan het bureau is speekseltest afgenomen die de verdenking bevestigde. Het slachtoffer deed aangifte van mishandeling.

Lees hier meer over de alcohol- en drugstest bij geweldplegers.

Lees hier meer wat te doen bij (vermoedens) van huiselijk geweld.

