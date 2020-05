Getuigen beschieting woning gezocht

Schietincident

Dinsdag-op woensdagnacht even na 02.30 uur wordt de politie gealarmeerd met betrekking tot het schietincident. Bewoners van het betreffende huis zijn dan wakker geschrokken nadat ze diverse knallen hoorden. Vervolgens horen ze geluiden van een wegrijdende auto. Bij nadere inspectie bleek er inderdaad meerdere malen te zijn geschoten op de woning. Bij het incident raakte niemand gewond.

Getuigenoproep

De politie heeft een onderzoek opgestart en is dringend op zoek naar mogelijke getuigen van het schietincident. Daarnaast komt ze ook graag in contact met personen die kort voor, tijdens of na het schietincident een auto in de straat zagen rijden, danwel de afgelopen dagen mogelijke vormen van verdacht gedrag in (de omgeving van) de Brandvenstraat hebben opgemerkt. Deel uw informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).