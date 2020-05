Getuigen gezocht van ontploffen explosief bij woning

Rond 04.15 uur kregen de hulpdiensten melding van een knal op de Marktgravenstraat, waarna buurtbewoners een auto zagen branden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding of achtergrond is. De klap van de explosie zorgde voor schade aan geparkeerde auto’s waardoor onder andere ramen vernield waren. Door medewerkers van de Forensische Opsporing is er vannacht direct een technisch sporenonderzoek gestart in en rondom de woning. Daarnaast hebben agenten vandaag een buurtonderzoek verricht.

Getuigenoproep

Voor dit onderzoek is informatie van omwonenden en mogelijke getuigen van groot belang. Heeft u iets verdachts gezien? Deel uw tips en informatie dan met de politie via 0900 – 88 44. Woont u in de buurt en beschikt u over camerabeelden? Deel ze via het onderstaande tipformulier of via www.politie.nl/upload. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).