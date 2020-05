Wie heeft wegrijdende auto bij brandende zendmast gezien?

De politie vraagt getuigen die meer informatie hebben over de donkerkleurige auto of over de brandstichting van de zendmast om zich te melden. Heeft u deze zien rijden? Kunt u meer vertellen over de inzittende(n)? Herkent u wellicht deze donkerkleurige auto? Of over de rijrichting? Deel uw tips en informatie dan met de politie via 0900 – 88 44 of anoniem via 0800-7000. Woont u in de buurt en beschikt u over camerabeelden? Deel ze via het onderstaande tipformulier of via www.politie.nl/upload