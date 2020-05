Getuigen gezocht van ongeval met gestolen bestelbus

Na een melding van een ongeval op de Broekstraat namen agenten ter plaatse poolshoogte. Daar werd een zwaar beschadigde bestelbus aangetroffen die tegen een boom was geklapt. Bloedsporen in de bus wijzen erop dat er tenminste één persoon gewond is geraakt. Het is nog onduidelijk of er meer mensen in het voertuig hebben gezeten. Ondanks een zoektocht door de politie kon de bestuurder niet gevonden worden.