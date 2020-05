Aanhouding na bedreiging met vuurwapen

De Districtsrecherche in Apeldoorn onderzoekt wat zich precies heeft voorgedaan. Getuigen van de situatie op de Rijnstraat vrijdagavond, of die in de omgeving (bijvoorbeeld Lekstraat of Kayersdijk) iets bijzonders hebben opgemerkt en nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht om contact op te nemen via telefoon 0900-8844. Datzelfde geldt voor mensen met camerabeelden in die buurt.

2020231552 ^MJV