Dodelijk verkeersongeval

Omstreeks 00.35 uur kreeg de politie melding dat twee auto’s stil stonden op de A7. Ter plaatse bleek een personenauto tot stilstand te zijn gekomen tegen de vangrail in de middenberm. De auto was ook aan de achterzijde ernstig beschadigd. De bestuurder, die nog achter het stuur zat, bleek te zijn overleden. Enkele honderden meters verder stond een tweede personenauto met schade aan de voorzijde. Bij de auto was geen bestuurder meer aanwezig. Vermoedelijk had er een kop-staartongeval plaatsgevonden.

De politie startte een onderzoek in de omgeving naar de verdwenen bestuurder. Hierbij werd een helikopter ingezet. De bestuurder werd niet gevonden. De Purmerender meldde zich evenwel later bij de politie. Hij werd aangehouden als verdachte.

Van de verdachte werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd ingenomen.

2020104255