Getuigen straatroof Noteboompark gezocht

Het slachtoffer fietste die vrijdagavond vanaf de Spinozalaan in de richting van de Prins Bernardlaan in Voorburg. Vervolgens fietste hij door het Noteboompark. Toen hij halverwege het park was zag hij dat er een manspersoon achter hem aan kwam rennen. Deze pakte vervolgens zijn bagagedrager waardoor het slachtoffer tot stilstand kwam. De verdachte pakte daarna zijn citroengele schoudertas vast en rukte deze van het slachtoffer af. Vervolgens is de verdachte ervandoor gegaan in de richting de Spinozalaan in Voorburg. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Signalement verdachte Noord-Afrikaans uiterlijk 1.70 meter lang 18/19 jaar oud Zwart krullend, opgeschoren haar Zwart trainingspak Zwarte schoenen