Persoon aangehouden na diefstal met geweld

Bij de meldkamer van de politie kwam gisteren rond 17:00 uur een melding binnen dat een persoon, die stond aan de Papegaaienburg in Vlissingen, zou zijn geslagen. Naast dat de persoon zou zijn geslagen was er ook een tas weggenomen. Rond 22:30 uur meldde een 27-jarige man uit Vlissingen zich bij het politiebureau gelegen aan de Breestraat. De man meldde zich omdat hij had vernomen dat de politie hem zocht. Hij is direct aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De verdachte zit vast en wordt gehoord, de recherche onderzoekt de zaak.