Drie auto's zwaar beschadigd door brand

Rond 01:00 uur kreeg de politie een melding van een auto die in brand stond aan de Kieftentuin. Toen brandweer en politie bij de locatie aankwamen, bleken drie personenauto’s in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust, maar alle drie de voertuigen zijn zwaar beschadigd. Ook het naastliggende hekwerk heeft brandschade opgelopen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit.



Heeft u zondagochtend rond 01:00 uur op de Kieftentuin of in de omgeving iets gezien dat mogelijk verband houdt met deze brand? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020104995