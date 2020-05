Getuigen gezocht van twee autobranden

Rond 01:30 kreeg de politie een melding van een autobrand op de Fabritiusstraat. Ter plaatse bleek een personenauto volledig in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het voertuig raakte door de brand zwaar beschadigd.



Terwijl de brandweer bezig was met de bluswerkzaamheden aan de Fabritiusstraat, kwam een melding binnen van een personenauto die in brand stond aan de Judith Leysterstraat. Deze brand kon snel worden geblust door buurtbewoners.



De politie doet onderzoek naar beide autobranden en sluit brandstichting niet uit. Heeft u zondagochtend rond 01:30 uur iets opvallends gezien rond de Fabritiusstraat, de Judith Leysterstraat of in deze omgeving? Of heeft u meer informatie over één van deze autobranden? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2020105021 / 2020104985