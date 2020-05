Twee verdachten aangehouden na woningoverval

Rond 20:00 uur drongen twee gewapende overvallers de woning binnen. Zij bedreigden de vier aanwezigen en eisten hun waardevolle spullen. In eerste instantie gaven de slachtoffers gehoor aan de eisen, maar kort daarna begonnen zij zich te verzetten. Daarop besloten de verdachten de woning te verlaten. Zij renden in de richting van de Grote Waal. De slachtoffers alarmeerden direct de politie en omstanders.



Omstanders konden in de buurt één van de verdachten overmeesteren en aanhouden. Deze werd overgedragen aan de politie. De politie is met verschillende eenheden en een helikopter een zoekactie gestart naar de tweede verdachte. Deze verdachte werd aangetroffen op de Stationsweg en aangehouden. Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en zitten vast voor nader onderzoek.



2020104794