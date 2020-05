Inbrekers verraden hennepkwekerij

Rond het middaguur werd gemeld dat mogelijk twee mannen probeerden in te breken bij een woning aan de Jan Vermeerlaan. Toen agenten ter plaatse waren zagen zij inderdaad dat er gepoogd was de entree van de woning te forceren. In de directe omgeving werden twee mannen gevonden die voldeden aan het signalement van de twee mogelijke inbrekers. Politiemensen hielden het tweetal staande en tijdens het fouilleren werd er bij een van de twee ook gereedschap gevonden wat vaak wordt gebruikt door inbrekers. Het tweetal, een 20-jarige man uit Amsterdam en een 32-jarige man uit Utrecht, is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.