Man gewond bij schietincident

De politie startte een zoekactie inde omgeving. Eén van de verdachten was gevlucht op blote voeten omdat zijn schoeisel was achter gebleven op de plaats van het delict. Ook zou er een auto weggereden zijn. De zoekactie met (speur)honden, arrestatieteam en helikopter leverde geen verdachten op. Later in de nacht werd in Rijen het voertuig gecontroleerd dat op de plaats delict was gezien ten tijde van het incident. De twee inzittenden werden meegenomen naar het bureau. Eén van hen, een 32-jarige man uit Oosterhout, werd later aan het bureau aangehouden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.