Mannen aangehouden voor mishandeling

Rond 21:15 uur kregen agenten de oproep om naar de Baggerweg te gaan omdat zich daar een gewonde man zou bevinden. De man wordt in zijn gezicht getrapt door twee personen. De twee verdachten, een 34-jarige man uit Polen en een man waarvan de identiteit nog niet bekend is, zijn aangehouden.



Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze mishandeling? Geef uw informatie dan door via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (M), telefoon 0800-7000.