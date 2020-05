AMBER Alert lanceert preventiecampagne voor tieners met tips tegen online grooming

De ‘#GeefJezelfNietBloot’-campagne bestaat uit een preventiefilmpje waarin simpele, maar belangrijke, tips aan tieners worden gegeven om zich te beschermen tegen online groomers. Deze vuistregels zijn tot stand gekomen in samenwerking met experts van de politie.

'Het is belangrijk dat kinderen leren om alert te zijn. Zo’n groomer gaat soms zo geslepen te werk, dat het moeilijk is hen te herkennen. Juist daarom is het goed dat kinderen weten wat ze online beter wel of juist niet kunnen doen. Op die manier kunnen zij zichzelf beschermen en is het lastiger voor de groomer om toe te slaan', zegt Lidewijde van Lier, zedenspecialist van de politie.