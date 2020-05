Getuigen gezocht straatroof Waterwijk

Het slachtoffer wandelt over het Pekelmeerpad in Waterwijk in de richting van de Bruinvisbrug als hij drie jongemannen uit de Oranje Pan ziet komen die vervolgens in zijn richting lopen. De mannen lopen aan de andere kant van het fietspad dan het slachtoffer.

Een van de mannen steekt het fietspad over en zegt tegen het slachtoffer dat hij z’n bluetoothspeaker wil zien die op z’n tas bevestigd zit. De man pakt de speaker van de jongen af en trekt z’n pet van zijn hoofd. Van de twee mannen die eerder in zijn gezelschap waren, is er een weggelopen en blijft er een op afstand staan kijken. Ze lopen gezamenlijk op en in de Vleetstraat zegt de man dat de jongen de speaker mag ruilen voor iets anders. De jongen biedt zijn oordopjes aan, maar de man wordt boos en slaat de jongen hard op zijn schouder en gaat er vandoor.

Signalement verdachte

man;

ongeveer 19 jaar oud;

1.75/1.80 lang;

heeft een brede neus;

een zwarte huidskleur;

Antilliaans accent;

droeg een zwart grijze muts van het merk Stone Island;

rood/zwart geblokte jas

had twee gouden hoektanden;

en twee steepjes weggeschoren in zijn rechterwenkbrauw.

De man was in het gezelschap van

een jongeman van ongeveer 17 jaar;

ongeveer 1,70 lang;

licht getinte huidskluer;

hij droeg een lichtblauw North Face windjack;

een zwarte broek;

een zwarte muts.

Help mee met politieonderzoek

Wie getuigen is geweest van dit informatie of de mannen herkent naar aanleiding van het signalement wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier. Wil je liever je informatie anoniem delen, doe dit dan via Meld Misdaad Anoniem: