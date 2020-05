Inbrekers betrapt in Veenendaal: getuigen gezocht

Ze gingen er met een buit vandoor in een kleine zwarte auto.

De politie wordt snel gealarmeerd en de aanrijdende agenten zien een zwarte Volkswagen Polo rijden met daarin twee mensen en gaan achter de auto aan. De Volkswagen gaat via de A12 richting Ede. Als de auto de snelweg bij Ede verlaat, wordt door de politie een stopteken gegeven. De Polo gaat er vandoor en na een achtervolging stopt de auto alsnog in de Ir. Lelystraat in Ede. De bestuurder wordt aangehouden, de bijrijder vlucht te wijk in. Er wordt uitvoering naar hem gezocht, onder andere met politiehonden, maar hij wordt helaas niet meer aangetroffen.



Signalement

- De mannen waren tussen de 18 en 25 jaar

- Droegen een bivakmuts

- Waren 1,70 a 1,75 lang

- Spraken accentloos Nederlands

De vluchtende man droeg een grijs trainingspak met een biesrand aan de zijkant

Vragen

De politie wil graag weten van mensen die wonen in de omgeving van de Tinneweide in Veenendaal of zij zondagochtend tussen 0.00 uur en 0.30 uur een kleine zwarte auto hebben gezien, of twee mannen die zich opvallend gedroegen.

Ook wil de politie weten of in de dagen voorafgaande aan de inbraak er mensen in de wijk zijn gezien die opvallend naar binnen keken in woningen.

Aan bewoners van de Ir. Lelystraat in Ede wil de politie graag weten of zijn misschien de vluchtende tweede verdachte hebben gezien of weten waar hij zich ophoudt.

Wie informatie heeft wordt gevraagd dit te delen via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier. Wil je liever je informatie anoniem delen, doe dit dan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000