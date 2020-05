Poging overval Renswoude

Rond die tijd schrokken de bewoners wakker omdat er werd aangebeld. Omdat ze dit vreemd vonden gezien het tijdstip, besloten ze de deur niet te openen. Wel keken ze de beelden uit, gemaakt door de bewakingscamera’s en daarop zagen ze dat er een persoon met een bivakmuts op voor hun deur stond.

Signalement

De verdachte droeg droeg een donkerkleurige jas droeg met capuchon. Links op de borst is een opdruk. Ook droeg de persoon een strakzittende broek en sportschoenen.



Help mee met politieonderzoek

De politie is op zoek naar mensen die deze persoon in de omgeving van Kooiweg hebben gezien of hem of haar herkennen aan de hand van het signalement. Zij worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 8844 of via het onderstaand tipformulier. Wie liever anoniem reageert, kan dit doen via Meld Misdaad Anoniem