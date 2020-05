Twee mannen aangehouden voor vernielen van deur politiebureau

Rond 23.15 uur werd er aangebeld door twee mannen bij het hoofdbureau, waar op dat moment een portier aan zijn nachtdienst was begonnen. De twee mannen belden aan met de vraag of ze aangifte konden doen. Het is niet mogelijk om op bepaalde tijdstippen en zonder afspraak aangifte te doen op het hoofdbureau, daarom heeft de portier de mannen doorverwezen naar een ander politiebureau in de buurt. De mannen gaven hier geen gehoor aan en begonnen tegen de deur aan te trappen. Hierdoor is de deur uit zijn rails is gesprongen. De portier heeft direct assistentie aangevraagd bij de meldkamer, maar de twee verdachten gingen er vandoor in hun auto.

Meerdere politie-eenheden werden ingezet, maar pas enkele tijd later om 01.15 uur werd de auto opgedaan op de A10 ter hoogte van de Coentunnel. De bestuurder van het voertuig voldeed aan het gegeven stopteken en op de Jan van Galenstraat is de auto aan de kant gezet. In overleg met de hulpofficier van justitie zijn de twee inzittenden aangehouden.

Een van de verdachten heeft tijdens zijn aanhouding verzet gepleegd en is ook aangehouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie. De verdachten zijn twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar oud en zijn vandaag na verhoor heengezonden. Zij blijven nog wel verdachten in de zaak.