Getuigen gezocht van plofkraak

Rond 03.00 uur kwam er een melding binnen van een plofkraak bij een geldautomaat in winkelcentrum Dorpshart. Een melder hoorde een harde knal en zag vervolgens twee personen hard wegrijden op een scooter. Zij gingen er met een buit vandoor in onbekende richting.



Onderzoek TEV

Uit voorzorg werden er twaalf woningen ontruimd en werd een groot deel van de omgeving afgesloten voor het onderzoek door de brandweer en het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) kwam ter plaatse. De bewoners werden opgevangen op een nabijgelegen parkeerplaats. Na enige tijd konden de bewoners weer terugkeren naar hun huis.



Heeft u informatie?

Op dit moment doet de recherche onderzoek naar de plofkraak en wil graag in contact komen met u als u meer informatie heeft over deze plofkraak. Mogelijk heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen. Bel met 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via het nummer 0800-7000.