Automobilist in Rotterdam overleden na aanrijding met bus

Stockfoto politie

Het slachtoffer overleed ter plaatse en een mobile meidsch team dat per traumahelikopter aankwam kon niets meer voor de automobilist betekenen. De chauffeur van de bus raakte gewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis vervoerd.



Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en heeft op de plaats van de aanrijding al met getuigen gesproken. De Vondelingenweg was op de plaats van de aanrijding uren (deels) afgesloten in verband met het onderzoek naar het ongeval.