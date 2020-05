Aanhouding na onenigheid

De politie ontving maandag 25 mei 2020 rond 05u30 een melding van onenigheid in de Bloemenlaan waarbij iemand met een mes zwaaide. De toedracht is onbekend. De politie arresteerde op de Koudekerkseweg en op de Mesdaglaan de verdachten uit Vlissingen (19, 22 en 25 jaar). Er is een mes in beslag genomen. De verdachten zitten vast en de politie stelt een nader onderzoek in.