Aanhoudingen na verkeerscontrole

Agenten zagen een auto rijden waarvan het vermoeden bestond dat de bestuurder geen rijbewijs had. Ze controleerden de auto en de bestuurder, een 40 jarige man uit de gemeente Borsele, kon inderdaad geen rijbewijs overleggen. Daarnaast hadden agenten het vermoeden dat hij onder invloed van verdovende middelen reed. De bestuurder werd daarop aangehouden. De uitslag is niet bekend. Een man op de achterbank, een 27 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, werd gezocht voor diefstallen in Krabbendijke en Bergen op Zoom. De twee verdachten werden ingesloten voor nader onderzoek. In de auto lagen inbrekerswerktuigen.