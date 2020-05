Aanhoudingen steekincident

Zaterdagmiddag 9 mei rond 15 uur raakte een slachtoffer gewond na een steekincident in Kijk in de Pot. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder geen mededelingen over medische zaken. De politie stelde een onderzoek in en dit leidde maandag 25 mei 2020 naar de aanhouding van twee minderjarige verdachten uit Bergen op Zoom resp. Ossendrecht. Het onderzoek is nog in volle gang en daarom kunnen we op dit moment niet meer melden.