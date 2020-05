Bredanaar aangehouden voor huiselijk geweld

De politie kreeg maandagmorgen een melding dat in een woning in de Haagse Beemden een vrouw mishandeld was. De dader zou al weg zijn. Ter plaatse troffen de dienders een vrouw aan die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze ruzie had gekregen met haar vriend. Hij had haar aan haar haren naar de grond getrokken en daarna verschillende keren getrapt totdat het bloed uit haar mond kwam. Uit haar relaas bleek dat zij al zeker twee keer eerder door hem fors mishandeld zou zijn. Terwijl de agenten in de woning waren kwam de vriend van het slachtoffer weer thuis. Hij is ambtshalve aangehouden als verdachte van(zware) mishandeling. Of de vrouw aangifte doet is nog niet duidelijk, maar de agenten besloten vanwege de ernst van de situatie dit niet af te wachten. Op het bureau bleek uit de speekseltest dat de verdachte onder invloed was van THC.