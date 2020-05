Drugsafval dumpingen in Tilburg

Tilburg - Op twee locaties in Tilburg is afgelopen weekend drugsafval gedumpt. De nacht van vrijdag op zaterdag aan de Zwartvenseweg, een nacht later aan de Bieslookweg. In beide gevallen ging het om een combinatie van dozen en jerrycans. De brandweer verrichtte op beide plekken metingen. Het afval is daarna op deskundige wijze opgeruimd. De politie vermoedt dat de dumpingen met elkaar verband houden.