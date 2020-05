Onderzoek naar brand bij zendmast

Rond 01.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een brand bij een zendmast aan de Olieberg. Brandweer heeft het vuur geblust en door medewerkers van de Forensische Opsporing is er technisch onderzoek ingesteld. Iets gezien? Deel dit dan via 0900 – 88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem onder telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u via onderstaande tipformulier digitaal informatie of beelden delen.