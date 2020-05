Getuigen gezocht babbeltruc Leerdam

Een onbekende vrouw stond voor de deur van het slachtoffer met het verhaal dat ze van de thuiszorg was en een enquête af kwam nemen. De bewoonster liet de vrouw binnen. Toen ze weer weg was, merkte de vrouw dat er geld en sieraden waren ontvreemd.

Dit is het signalement van de verdachte vrouw:

- ongeveer 45 jaar

- circa 1.70 m lang

- blanke huidskleur

- kort donker haar

- sprak goed Nederlands

Mogelijk was ze in het gezelschap van een tweede persoon.

Vragen

Heeft u de desbetreffende vrouw gezien in Leerdam of is ze ook bij u aan de deur geweest of weet u wie zij is, neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900 8844 of via het onderstaande tipformulier. Doet u liever anoniem uw verhaal, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.



Babbeltrucs

Daders van babbeltrucs verzinnen van alles om binnen te komen. Ziet u iemand voor uw deur staan die u niet kent, die bij u naar binnen wil, zonder dat u met deze persoon een afspraak hebt op dat tijdstip, vraag dan altijd naar legitimatie of neem contact op met de instantie waarvan de persoon zegt afkomstig te zijn.