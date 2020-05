Nieuw politieonderwijs in de maak

Het op peil houden van de sterkte is niet de enige reden voor de hervormingen in het basispolitieonderwijs. ´Het huidige onderwijs is gebaseerd op het politiewerk van tien jaar geleden en sluit niet meer goed aan op de wereld van nu´, zegt directeur Gerrit den Uyl van de Politieacademie. ‘De taken van de politie zijn anders geworden. Er zijn nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen. Dit vraagt om andere kennis en vaardigheden. Met het nieuwe politieonderwijs maken we de stap naar een nieuwe, meer eigentijdse manier van opleiden.’



Het eerste leerjaar van het nieuwe BPO staat in het teken van de theorie. De studenten volgen een on- en offline onderwijsprogramma. Hierbij worden klassikale lessen en trainingen afgewisseld met e-learning, webinars en online video’s. Uiteindelijk komen er twee uitstroomprofielen. Die van politieagent GGP (gebiedsgebonden politiewerk) of politieagent Opsporing. Het korps bepaalt waar de behoefte ligt en in welke verhoudingen. De nadruk zal liggen op uitstroom GGP. Na negen maanden opleiding splitsen deze profielen in het onderwijsaanbod. In het tweede jaar gaan de studenten ervaring opdoen in de praktijk.