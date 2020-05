Ernstige aanrijding met twee overledenen

De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland doet onderzoek. Over de N240 reed een 23-jarige vrouw in de richting van Medemblik. Vanaf het Wagenpad reed een busje met negen inzittenden uit Roemenië, arbeidsmigranten in de agrarische sector. Vermoedelijk heeft de bestuurder van het busje de personenauto over het hoofd gezien, waarna een aanrijding volgde. Beide voertuigen raakten na de aanrijding in een greppel. De twee overledenen zijn uit het busje geslingerd. Alle andere betrokkenen zijn gewond, en naar verschillende ziekenhuizen vervoerd. Er is geen sprake van drankgebruik.

De weg is inmiddels vrijgegeven. Aan de groep arbeidsmigranten wordt nazorg verleend door de wijkagent.

2020106475