Twee aanhoudingen in onderzoek naar straatroven

De eerste beroving vond plaats op zaterdag 20 juli op de Melkweg. Een toen 15-jarige jongen reed op zijn bezorgfiets door een fietstunneltje, waar hij door twee jongens werd tegengehouden. Van hem werden zijn Airpods en een jas afgenomen. Twee dagen later was een toen 14-jarige jongen het slachtoffer toen hij op de fiets over de Doplaan reed. Omstreeks 17.40 uur werd ook hij door twee jongens tegengehouden, die er met eten en wisselgeld vandoor gingen. De derde straatroof vond plaats op zondag 4 augustus, toen omstreeks 21.00 uur een toen 14-jarige maaltijdbezorger op de fiets naar huis reed. Op de Hoornselaan werd ook hij door twee jongens beroofd van zijn jas.

De politie stelde een onderzoek waarbij onder anderen het signalement dat door de slachtoffers was opgegeven en het onderzoek naar telefoongegevens een belangrijke rol speelden. De politie stelt nog nader onderzoek in naar mogelijke andere berovingen. Beide verdachten zijn vrijdag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam die hun voorlopige hechtenis heeft geschorst.

De zaak is aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam overgedragen omdat de verdachten minderjarig zijn of waren op het moment dat de feiten werden gepleegd. Het is gebruikelijk dat zaken van minderjarige verdachten worden behandeld door het parket in het arrondissement waar de minderjarige verdachten woonachtig zijn.