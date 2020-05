Beelden brandstichter restaurant De Haagsche Beek in Team West

Brandstichting Haagsche Beek | Den Haag

Op woensdag 6 mei 2020 rond 02.00 uur brak brand uit bij restaurant De Haagsche Beek aan de Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van brandstichting. In de uitzending tonen we camerabeelden van een persoon die vloeistof via het dak naar binnen gooit. Vlak daarna ontstaat een explosie en breekt de brand uit.



Vermissing Patrycja Skocylas | Den Haag

Op vrijdagnacht 24 april liep de 15-jarige Patrycja Skocylas van haar huis aan de Goeverneurlaan in Den Haag weg. Inmiddels is zij vijf weken spoorloos en Patrycia heeft niemand laten weten waar ze op dit moment verblijft. Patrycja is al vaker weggelopen en weer teruggevonden in Rotterdam. Zij is van Poolse afkomst en bevindt zich vaak in gezelschap van mensen die van Poolse afkomst zijn. In de uitzending worden foto’s van Patrycja getoond en doen wij een dringende oproep aan haar zich te melden of een teken van leven te geven.



WhatsAppfraude "Whaling" | Den Haag

Op donderdag 3 oktober 2019 werd een mevrouw uit Terneuzen via Whaling opgelicht. Het slachtoffer ontving via WhatsApp een aantal berichten van iemand die zich voordeed als haar dochter die dringend geld nodig had. Via een familielid werd ruim duizend euro overgemaakt. Vrijwel direct nam een onbekende man dat geld op bij een automaat aan de Koningskade in Den Haag. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze man. Herkent u hem?



Whaling is fraude via Whatsapp- en sms-berichten. Daarbij wordt, zogenaamd door een bekende van het slachtoffer, in een bericht om geld gevraagd. Het bericht lijkt van een bekend adres te komen en is volledig gepersonaliseerd. Zo komt het bericht zeer geloofwaardig over. In deze uitzending geven wij preventieadviezen om te voorkomen dat ook u slachtoffer wordt.



