Getuigen gezocht van steekincident Spijkenisse

Het was rond 21.40 uur toen het slachtoffer de zaak binnen kwam lopen, op een kruk ging zitten en vertelde dat hij gestoken was. De medewerkers belden direct 112 en drukten in afwachting van hulp de wond dicht. De traumahelikopter bracht het mobiel medisch team, waarna het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Intussen probeerden agenten te achterhalen waar en hoe het incident precies had plaatsgevonden. Er werd sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Daaruit blijkt dat mogelijk een en ander is gebeurd op het Paganinihof, een paar straten verderop.

We hopen dat er meer mensen zijn die iets gezien of mogelijk zelfs op beeld hebben dat ons kan helpen bij het onderzoek, met wie wij nog niet gesproken hebben. Laat het ons weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Daar kun je ook eventuele bestanden uploaden.