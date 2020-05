Auto in beslag na derde keer rijden onder invloed

Agenten zagen de auto maandagochtend rond 10.30 uur rijden op de Schroeweg in Middelburg. Omdat bekend was dat de bestuurder van de auto al meerdere malen onder invloed had gereden stelden zij een onderzoek in. Ze gaven de bestuurder een stopteken en de 26-jarige man voldeed hieraan. Bij hem is een speekseltest afgenomen die positief was op het gebruik van amfetamine en THC. De Middelburger is meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest.

In de auto werden aangebroken en volle flessen sterke drank aangetroffen, dus door onderzoekers van het NFI, waar de bloedtest naartoe wordt gestuurd, zal het alcoholgebruik van de man ook worden meegenomen bij onderzoek van het bloedmonster.

Een Officier van Justitie buigt zich verder over de inbeslagname van de auto. Door de Officier wordt bepaald wat de verdere stappen zijn die in het proces worden genomen.