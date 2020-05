Auto zwaar beschadigd na harde knal

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Medewerkers van Forensische Opsporing zijn ter plaatse geweest om sporenonderzoek te doen.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Wanneer u iets gezien of gehoord heeft dat met dit incident te maken heeft, dan wordt u verzocht uw informatie te delen met ons. Dat kan via het algemene nummer (0900-8844), of via What’s App (06-12207006). U kunt ook anoniem uw informatie delen via M. Dat kan telefonisch (0800-7000) of via hun website www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-132648.

Mogelijk woont u in de omgeving van het Seispark en bent u in het bezit van camerabeelden die de politie zouden kunnen helpen bij het onderzoek. Mocht dat zo zijn dan vragen we u eveneens om contact op te nemen met de politie.