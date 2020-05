Beschonken bestuurder vliegt uit de bocht

Politieagenten gingen direct ter plaatse en troffen niemand meer bij de auto aan. Volgens getuigen was de bestuurder zelf uit de auto gekomen en weggelopen. De agenten stelden een onderzoek in en troffen een man aan op het Zonneplein in Bergen op Zoom. Hij verklaarde dat hij de bestuurder was geweest van de auto. De 25-jarige man uit Goes is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hij bleek niet gewond te zijn.

De man moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij bijna drie keer teveel had gedronken. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij kreeg een rijverbod van zes uur. De auto van de Goesenaar is weggesleept door een takelbedrijf.