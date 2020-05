Brand in zendmast

Omdat er aanwijzingen werden gevonden dat de brand is aangestoken is de politie een onderzoek gestart. Daarbij kunnen we de hulp van getuigen natuurlijk goed gebruiken. Mocht u informatie hebben die kan leiden naar de oplossing van deze zaak, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via What’s App: 06-12207006. U kunt ook uw informatie anoniem doorgeven bij Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000 of via de website: www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer: 2020-132649.

Een monteur is ter plaatse gekomen om de schade te beramen.