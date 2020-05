Man opgenomen in ziekenhuis na mishandeling

Het slachtoffer kreeg onenigheid in het winkelgebied met een van de verdachten waarna er rake klappen werden uitgedeeld. Het geweld stopte toen een omstander te hulp schoot.

De recherche is momenteel bezig om camerabeelden te verzamelen van de winkels waarbij de mishandeling plaatsvond. Mogelijk heb jij iets gehoord of gezien? Meld het dan via de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of geef je informatie anoniem door via: 0800-7000.