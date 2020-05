Man aangehouden voor handel in harddrugs

In de nacht van zaterdag op zondag is de 30-jarige man in zijn woning in Venlo aangehouden. Na de aanhouding heeft de politie een zoeking verricht in een woning, in het Vastenavondkamp in Blerick, waar de verdachte veel verbleef. In deze woning troffen de agenten enkele honderden grammen heroïne en cocaïne aan. De drugs zijn in beslag genomen en de verdachte is naar het politiebureau gebracht. Hij wordt verdacht van handel in harddrugs. Het onderzoek gaat door.