2,4 miljoen euro in beslag genomen in witwasonderzoek

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de recherche een onderzoek naar witwaspraktijken. De officier van justitie gaf in dit onderzoek toestemming om vrijdag 22 mei rond 21.30 uur een woning aan de Eef Kamerbeekstraat te doorzoeken. Tijdens de doorzoeking werd zo’n 2,4 miljoen euro aan contant geld en een geldtelmachine in beslag genomen.

Witwassen

Het zichtbaar maken van de onzichtbare ondermijning is een belangrijke prioriteit voor politie, OM en bestuur. Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Deze witwas-casus is daar een mooi voorbeeld. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude.



Een doorzoeking is in een onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek in deze zaak gaat dan ook onverminderd verder. De verdachte is inmiddels door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.