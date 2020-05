Akkoord op vervroegd uittreden politie-agenten

De afspraken op hoofdlijnen:

De tijdelijke regeling vervroegd uittreden: De RVU is volgens het pensioenakkoord bedoeld om oudere collega’s tegemoet te komen die niet konden anticiperen op de verhoogde AOW-leeftijd en voor collega’s die wegens de zwaarte van het politiewerk niet gezond kunnen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. Dit is in lijn met het pensioenakkoord van juni 2019. Het gaat hier om een tijdelijke regeling in de periode 2021-2025.

De RVU is volgens het pensioenakkoord bedoeld om oudere collega’s tegemoet te komen die niet konden anticiperen op de verhoogde AOW-leeftijd en voor collega’s die wegens de zwaarte van het politiewerk niet gezond kunnen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. Dit is in lijn met het pensioenakkoord van juni 2019. Het gaat hier om een tijdelijke regeling in de periode 2021-2025. Extra capaciteitsmaatregelen: Er zijn met de vakorganisaties afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid zoals het (tijdelijk) aanstellen van politievrijwilligers, het doorwerken na de AOW-leeftijd en een bonus bij doorwerken tot de AOW-leeftijd.