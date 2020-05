Getuigen gezocht brandstichtingen Emmen

We onderzoeken wie er achter deze branden zitten, hoe ze zijn ontstaan en of er sprake is van een verband. Om tot een antwoord op deze vragen te komen hebben we informatie nodig en u kunt ons daarbij helpen. Heeft u iets verdachts gezien rondom een of meer van deze branden, of weet u iets? Laat het ons dan weten. Ook als u een vermoeden heeft, of camerabeelden die de omgeving van een brand laten zien.

We zijn in Angelslo en Emmerhout extra alert. U kunt ons helpen door ook alert te zijn en 112 te bellen wanneer u iets verdachts ziet. Als u al eerder iets heeft gezien, of iets weet over deze branden, bel dan 0900 -8844. Of naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook met informatie en tips terecht bij de wijkagent.