Dankzij tips verdachte aangehouden voor straatroof Hilversum

Een 51-jarige vrouw werd maandagavond 28 oktober 2019 overvallen bij haar woning aan de Schuttersweg in Hilversum. Uit onderzoek blijkt dat haar belager haar vanaf de supermarkt heeft achtervolgd.

In januari werden de beelden van de verdachte getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH. Maar helaas zonder resultaat. In februari werd landelijke aandacht gevraagd voor de zaak in Opsporing Verzocht. De recherche heeft na de uitzending meerdere tips ontvangen. Mede dankzij de hulp van kijkers werd op maandag 25 mei 2020 de verdachte aanhouden. Dit is een 31-jarige man uit Utrecht. Hij zal vandaag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Bedankt voor uw hulp in deze zaak!